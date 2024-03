Quanto è seria l'indagine sulla proprietà del Milan, perquisito dalla Finanza

L’ipotesi avanzata dalla Procura milanese è che la società rossonera non appartenga davvero a chi dal 31 agosto 2022 figura come proprietario, ossia il fondo statunitense RedBird del finanziere Gerry Cardinale. Ma ancora al fondo Elliott

Alla fine verrà fuori che il Milan è ancora di Berlusconi. Non prendetela sul serio, ma la battuta ha cominciato a circolare più velocemente della palla tra i centrocampisti del Milan, appena quest'oggi si è diffusa la notizia della perquisizione della Finanza nella sede della società rossonera, indagata per “ostacolo all’attività della Federazione Italiana Gioco Calcio di vigilanza sui requisiti di legge delle società padrone di squadre di calcio”. L’ipotesi avanzata dalla Procura milanese è che il Milan non appartenga davvero a chi dal 31 agosto 2022 figura come proprietario, ossia il fondo statunitense RedBird del finanziere Gerry Cardinale. Indagati il vecchio e il nuovo amministratore delegato, vale a dire Ivan Gazidis e Giorgio Furlani. Tocca a loro comunicare la variazione di proprietà della società e loro avrebbero segnalato una vendita mai accaduta. Se il Milan fosse ancora di Elliott ci sarebbe un problema da risolvere perché l’Uefa vieta ad un solo proprietario avere due società nelle coppe Europee e il fondo Elliott oltre al Milan possiede anche il Lille, la squadra da cui i rossoneri hanno acquistato sia Leao che Maignan. Ma questa è solo una coincidenza.