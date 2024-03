Con un post su Instagram Shohei Ohtani ha spezzato il cuore al Giappone

Può un annuncio di matrimonio gettare nello sconforto migliaia di persone? Sì se sei uno degli sportivi più famosi del Giappone

Giovedì 29 febbraio il campione di baseball Shohei Ohtani rende noto il suo matrimonio con una connazionale. "E' una persona per me molto speciale, e voglio che tutti sappiano che ci sposiamo," scrive l'atleta nel post su Instagram. Anche nella conferenza stampa che segue l'annuncio, Ohtani rivela molto poco della sua nuova consorte, giusto il fatto che si conoscono da qualche anno. Tanto basta, perché quello che potrebbe sembrare una buona novella, si trasforma in un apparente lutto collettivo, con migliaia di fan da tutto il mondo che rispondono con messaggi disperati. "La mia vita è finita," commenta una tale morganchengg. Su X un video di una bambina apparentemente in lacrime diventa virale. Altri utenti online battezzano il fenomeno "Ohtani loss", o "perdita da Ohtani". Insomma una catastrofe per queste innamorate.

Ohtani, infatti, non è un semplice giocatore di baseball, ma una star. Classe del 1994, il ventinovenne proveniente dalla regione dell'Iwate è un atleta conosciutissimo in Giappone già da adolescente. Debutta nella lega nazionale giapponese con gli Hokkaido Nippon-Ham Fighters nel 2013. Compie il salto oltreoceano nel 2017, quando firma un contratto con gli Los Angeles Angels, e inizia a giocare nel Major League Baseball. Da allora, l'ascesa del giocatore è vertiginosa. Si differenzia da altri per coprire la posizione sia di battitore che lanciatore, un'arma a doppio taglio al pari di Babe Ruth, considerato uno dei più grandi giocatori nel baseball americano.

Già nel 2018 vince Rookie dell'anno, uno dei titoli più ambiti per giovani giocatori. Dopo uno stop per via di un infortunio nel 2019, e nel 2020 per via della pandemia, Ohtani riparte più forte di prima. Nel 2021 segna 46 home run, e vince il titolo di miglior giocatore della stagione. Si guadagna il soprannome di "Shotime", un gioco di parole sul suo cognome e l'espressione americana "It's show time" (equivalente piu' o meno a un "che lo spettacolo abbia inizio"). E' così richiesto che nel novembre 2023, dopo settimane di contrattazione, Ohtani firma un contratto con i Los Angeles Dodgers per 700 milioni di dollari, l’ingaggio più alto di sempre nella storia del baseball americano.

Il successo sportivo, però, non è la sola ragione per cui Ohtani diventa uno degli atleti più amati del baseball in Giappone e nel resto del mondo. Sempre cordiale e gentile con i fan, coltiva la relazione con gli spettatori, e le donna sembrano essere rapite dal suo sorriso da ragazzo, quasi giocasse ancora con una squadra universitaria e non nella Major League.

Iniziano ad apparire cartelloni negli stadi. "Shohei, sposami!". Quando i giornalisti gli chiedono delle sue relazioni romantiche, sorride innocentemente e non risponde. Non si perde in pettegolezzi. Anzi, fa più notizia in Giappone il fatto che Ohtani dorma religiosamente nove ore a notte, per avere sempre la miglior prestazione nella partite.

Forse era proprio la sua concentrazione mischiata a charme che ha stregato così tante fan. Ora Ohtani ne ha spezzato il cuore a migliaia, resta da vedere se le numerose aspiranti saranno disposte a ritirarsi in buon ordine.