Il baseball Usa ha trovato il suo fenomeno

La fenomenologia di Shohei Ohtani è una disciplina inesatta, incompleta, incompiuta. Per forza: l’oggetto di cui si occupa cambia forma ogni giorno, toglie e aggiunge, taglia nuovi traguardi e fa finire nel cestino tutto quanto scritto fino a un attimo prima. Una serie di mutazioni genetiche e generiche che fanno parlare i profani e impazzire gli esperti, una serie di primati che si rincorrono e scavalcano. L’ultimo? Ohtani, 26 anni, martedì sera è stato il primo giocatore negli 88 anni di storia dell’All-Star Game del baseball a essere titolare sia come lanciatore, quindi il difensore principale, sia come battitore, quindi l’attaccante per definizione. Il bello è che nessuno si è sorpreso né di questo nuovo traguardo né del fatto che Ohtani, pur giocando solo un inning, sia stato il lanciatore vincente – esito statistico, non soggettivo – e abbia effettuato un lancio a oltre 160 chilometri all’ora. È stato l’ennesimo gradino aggiunto alla scala di distanziamento tra questo ragazzone giapponese di 1.91 dei Los Angeles Angels e il resto dei giocatori della MLB, anche quelli che – come il duo di figli d’arte che ha ‘Jr’ posposto al cognome, Guerrero e Tatìs – stanno sparando fuoricampo una partita sì e l’altra quasi.

