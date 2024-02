Biciclette d'amore. Un San Valentino al museo

Il 14 febbraio al Museo AcdB di Alessandria si parla di biciclette e ciclismo. Con diverse sorprese

Il 14 febbraio è dal 496 d.C. San Valentino, il giorno nel quale morì martire nel 273 d.C., da circa un secolo la festa degli innamorati. Quando ci sono di mezzo le biciclette, uno dei concetti che si usano più spesso, e con una certa attinenza, è proprio quello dell'amore. Perché quando si pedala una bicicletta a spingerci, spesso, è proprio l'amore per il pedalare, quella passione totalizzante che non ci fa mettere il piede a terra nemmeno quando la strada sale ripida, o la pioggia scende a secchiate, o il sole cuoce tutto quello che trova.

Va così anche con il ciclismo e con i suoi protagonisti. Loro nei confronti della bicicletta, noi nei confronti loro, perché il ciclismo ha poco o nulla a che fare con i colori, tantissimo con le persone. Ci leghiamo alle persone, alle loro abilità in bicicletta, alla loro capacità di staccare gli altri e soffrire pedalando.

Il Museo AcdB (Alessandria città delle biciclette) di Alessandria, mercoledì 14 febbraio 2024 ha deciso di aprire Palazzo Monferrato per un evento speciale che vuole rendere reale tutto questo amore che ci lega al ciclismo e alle biciclette. Si inizia con un evento per la stampa di presentazione della mostra “Accoppiata Giro – Tour”, dedicata a tre biciclette che hanno contribuito a fare la storia delle grandi corse a tappe. Tra le novità ci sarà anche la maglia gialla di Fiorenzo Magni, il Leone delle Fiandre e Terzo Uomo, l'uomo che contribuì a fondare il Museo del Ciclismo del Ghisallo. Magni indossò la maglia gialla 9 volte, 6 nel 1949, 1 volta nel 1950, anno in cui la squadra si ritirò per protesta.

Alle 14 invece ci sarà un incontro con le scuole sul “mestiere” del ciclismo con Massimo Rava di Mania Bike, responsabile del reparto corse di Wilier Triestina e del Servizio Corse di Shimano per Rcs Sport, Michele Pallini, massaggiatore di Vincenzo Nibali, e Giorgio Cimurri, figlio del mitico Gianetto, l’ultimo “soigneur” di Fausto Coppi. E alle 18, ci sarà l'anteprima di "Il giallo del Tour", il nuovo libro, edito da Minerva Edizioni, scritto e curato da Beppe Conti, grande firma del ciclismo storico e attuale. E un ospite speciale: Franco Balmamion, vincitore di due edizioni consecutive del Giro.