Alberto Razzetti e la gara più massacrante del nuoto: i 400 misti. "Ti fa male tutto"

Vi siete mai chiesti perché l’ordine dei quattro stili del nuoto, nei misti, è proprio delfino-dorso-rana-stile libero? La risposta contiene del sadismo. “La motivazione sono i cambi di ritmo”, spiega Alberto Razzetti, 24 anni vissuti tra Sestri Levante, Genova e Livorno, una vita sempre con il mare davanti. “Nel delfino muovi le braccia tutte e due insieme, mentre a dorso ne muovi una alla volta, quindi la frequenza e il ritmo della nuotata sono diversi. Poi dopo il dorso c’è la rana e torni di nuovo alle due braccia insieme, e nello stile libero è ancora una alla volta. Passi continuamente da due a una, da due a una. Cambia il ritmo: stai sempre nuotando, certo, ma sono nuotate diverse, e nel passaggio da uno stile all’altro non è così scontato riprendere subito il ritmo giusto”. Insomma, è una sottile crudeltà in più in una specialità che già di per sé richiede talento, polivalenza e spirito di sacrificio. Una volta Razzetti ha detto: “I 400 misti sono la gara più massacrante del nuoto in vasca, quando arrivi in fondo ti fa male ogni parte del corpo”. Adesso aggiunge: “Considerando anche l’aspetto mentale, secondo me sono più tosti anche dei 1500 stile libero e dei 200 delfino”.

