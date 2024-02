L'insostenibile leggerezza di Kurt Hamrin, che in aria di rigore si sentiva a casa

Quella corsa di passi rapidissimi e gambe che si muovevano a mulinello, quel fisico segaligno - un fascio di nervi, una saetta - quella naturale predisposizione a calciare da ogni posizione, appena intravedeva nel suo radar il contorno della porta. L’insostenibile leggerezza dell’Uccellino, sempre in agguato, all’erta sopra un ramo, appollaiato al limite dell’area di rigore. Kurt Hamrin se n’è andato oggi, aveva 89 anni. Da qualche tempo correva nella nebbia di una malattia che gli aveva silenziato i ricordi. E lui, di ricordi, gran bei ricordi, ne aveva seminati un po’ ovunque, nella sua lunga e gratificante carriera. I suoi 190 gol in Serie A ne fanno il 9° marcatore di sempre nella storia del nostro campionato. Quindici gli anni passati ad aspettare un lancio, un passaggio filtrante - non si chiamava ancora imbucata - partendo dalla sua comfort zone, la fascia destra, in un esilio dove all’epoca l’unica ipotesi possibile era scattare in avanti, bruciando sullo scatto i difensori avversari.

