Viaggio a Santa Lucia, il quartiere di Prato che ha visto crescere Paolo Rossi

Chi c’era, quell’estate del 1982 a Prato se la ricorda benissimo. A un certo punto iniziarono dei pellegrinaggi spontanei in via Bologna, una processione di motorini cominciò a rendere omaggio sotto casa dei genitori di Paolo Rossi, Amelia Ivana e Vittorio, proprio mentre il figliol prodigo con una tripletta contro il Brasile mandava in visibilio tutto il paese. Clacson e musica, cori e striscioni. La scintilla scattò quella sera, il 5 luglio 1982, partendo dall’Estadio de Sarriá a Barcellona fino ad arrivare sul tetto del mondo. A Prato il quartiere di Pablito è il Santa Lucia, quadrante nord della città, e il suo campo è sempre stato quello dove ha tirato i primi calci, a poche centinaia di metri da casa, poi intitolato a suo papà, Vittorio Rossi, ex ala destra del Prato.

