Pietro Sighel, il nuovo signore del ghiaccio

Tra meno di un mese, il 16 febbraio, ricorrerà il ventiduesimo anniversario dell’oro olimpico più assurdo della storia. Come ogni anno, Pietro Sighel riguarderà sui social il video della goffa vittoria nei 1.000 metri di short track a Salt Lake City 2002 dell’australiano Steven Bradbury, campione perché troppo lontano per essere invischiato nelle bagarre costate cadute e squalifiche a tutti i fenomeni che lo precedevano. La riguarderà con il commento pungente e ormai iconico della Gialappa’s Band. E riderà, come tutte le volte. “Mi diverte sempre, ma io non vorrei mai vincere così. Io voglio vincere perché sono stato più veloce dei miei avversari, perché ho adottato la tattica giusta. Perché sono stato il più forte in quel momento”. Qui e ora, come in tutti i manuali di mindfulness. Come quando parte come un razzo sull’ovale da 111 metri e piega in curva più di Pecco Bagnaia con la Ducati Desmosedici, ma senza pneumatici, solo su una lama spessa un millimetro o giù di lì. Come ha fatto per tre volte lo scorso fine settimana a Danzica: oro europeo nei 500, nei 1.000 e nei 1.500 metri. Tripletta mai riuscita a nessun altro prima di lui.

