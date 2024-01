Mica male la coppetta. Moralismi e stupidate sul calcio giocato a Riad

Esistono due ottime ragioni che sconsiglierebbero vivamente di scrivere, tanto più dovendolo fare a cavallo tra la prima e la seconda partita, della Supercoppa per pochi intimi che quattro squadre italiane stanno disputando nel deserto saudita. La prima è piattamente scaramantica, dacché da quella coppetta rischiano di tracimare soltanto dei guai. La seconda, più sistemica, è la salutare cautela di tenersi alla larga dalla inutile gnagnera d’accatto di chi si lamenta (anzi sono molto più quelli che gioiscono: tanto c’è il governo delle destre, no?) per la figura invero barbina di quello stadio vuoto, ma così vuoto e desolato come neanche il Parlamento quando discute temi wannabe cruciali e in Aula resta solo la Camusso. Poi tocca schivare, è anche peggio, quelli che alzano il sopracciglio, massimo sforzo, perché da quelle parti saudite non rispettano i diritti umani. Peccato che spesso chi lo dice nella vita reale sostenga partiti che non votano l’invio di armi per aiutare l’Ucraina a difenderli, i diritti umani. Più ipocriti del Var. Ma esiste un tema più importante, che ha a che fare con la pazza idea di spostare quattro squadre a Riad a metà gennaio. Ed è che la pazza idea in fondo è una buona idea.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE