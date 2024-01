Che anno il 1970 per lo sport

I due libri di oggi ruotano intorno a uno stesso anno: il 1970. L’anno dei Mondiali del Messico, l’anno di una delle partite più iconiche della storia del calcio (Italia-Germania 4-3), l’anno del Brasile di Pelé che trionfa in finale contro i nostri azzurri. L’anno “di grandi cambiamenti e di occasioni mancate”. Proprio in quel contesto, fra sport e storia, nasce il libro di Adolfo Fantaccini, 1970. Romanzo di un anno irripetibile (Urbone publishing, 2023). Fantaccini è un giornalista che ha scritto indifferentemente (e sempre bene) di sport, di musica, di cinema, di cronaca che in un periodo sospeso, quello del lockdown del 2020, intreccia pensieri, memorie e ricerche su internet intorno a un altro periodo sospeso: quell’anno magico, passato da ormai cinquantatré primavere. Un viaggio onirico, la verbalizzazione di uno stato mentale che tiene insieme calcio, cronaca, costume e tantissima musica, quella dei Beatles, da poco sciolti, quella dell’Isola di White e quella di un evento italiano anomalo: il “Palermo pop” una tre giorni in cui, nella città siciliana dove Adolfo Fantaccini è nato, si esibirono Aretha Franklin, il ‘duca’ Duke Ellington, Kenny Clarke, Tony Scott, Johnny Hallyday: “Una rivoluzione, come il Messico, come i Beatles, come il 1970”, anno dell’ultima vera illusione.

