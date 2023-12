Sir Jim Ratcliffe è il meglio che potesse capitare al Manchester United

Se pensate di aver speso troppo per lo shopping natalizio, guardate quanto ha sborsato Jim Ratcliffe per il suo ultimo giochino. Il miliardario inglese, che nello sport ha già investito un po’ dovunque, ha pagato 1,44 miliardi di euro per acquistare il 25 per cento del Manchester United, nobile un po’ decaduta del calcio inglese, impegnandosi ad aggiungere anche 300 milioni per ammodernare l’Old Trafford, il vecchio Teatro dei Sogni che sente un po’ il segno dei tempi. Ci sono già tre progetti sul tavolo che vanno da una ristrutturazione dell’impianto esistente alla sua demolizione con la costruzione di uni stadio totalmente nuovo secondo le idee di Populous che in Italia ben conosciamo per il progetto, poi naufragato, del nuovo San Siro di Milan e Inter. Ma in Inghilterra sono decisamente più veloci, basta pensare a come hanno abbattuto e ricostruito il mitico Wembley senza dover andare a Rozzano o Rogoredo. Per la cronaca i sondaggi proposti da vari quotidiani inglesi ci raccontano come i tifosi siano per l’abbattimento e la ricostruzione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE