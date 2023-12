Il Milan nelle mani del messia Ibrahimovic

In attesa dell’avvento del Messia (con la M maiuscola), identificato dai fedeli e dirigenti rossoneri con Zlatan Ibrahimovic, se non per le fattezze, per i poteri, la magia del tocco (pani, pesci, cose del genere), il Milan trascorrerà questi giorni che precedono il Natale chiedendosi che cosa ne sarà del nuovo anno. Mentre sui social prosegue la battaglia contro Pioli (con Ibra nella foto LaPresse), di cui ormai non piacciono nemmeno i capelli (che non ha), il Milan sta facendo i conti con i soldi perduti dalla smarrita Champions e con l’ipotesi abbastanza concreta che lo scudetto sia un affare che difficilmente gli potrà competere. Andando per ordine, comincio da Ibra.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE