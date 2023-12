De Ketelaere prova a “disciularsi”

Il pratico dialetto milanese ha quasi una parola per tutto. E la parola del weekend è: disciularsi, letteralmente “smettere di essere ciùla”, ovvero reagire alle avversità, tirarsi fuori dagli impicci, mostrare carattere, saper fare di necessità virtù. Tutti buoni propositi di non semplicissima attuazione, che sembrano tagliati su misura per la persona di Charles De Ketelaere. Nel weekend del derby lombardo Atalanta-Milan, simbolicamente in programma in un sabato pomeriggio autunnale come una delle più languide canzoni di Claudio Baglioni, le sceneggiature più banali impongono che proprio adesso De Ketelaere dia segnali di vita. Quelli di questa stagione vanno affievolendosi, un po’ com’era successo l’anno scorso: avvio promettente, sporadiche sgasate alla Kakà, qualche assist, addirittura un paio di gol entrambi di testa, alcuni brillanti third pass (i suggerimenti che portano a un assist, come quello da cui è nata la rete di Lookman contro il Napoli) e poi un regolare oblio sentimentale che lo porta a sbiadire, fuori fuoco come il personaggio di Robin Williams in “Harry a Pezzi” di Woody Allen, lontano dagli occhi lontano dal cuore.

