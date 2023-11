Viaggio dentro il Tehelné Pole di Bratislava, lo stadio più green d'Europa

Nella cosiddetta Città Nuova di Bratislava, nascosto in bella vista tra condomini e viali, c’è un prodotto del calcio moderno che, paradossalmente, contro il calcio moderno può essere un antidoto.

È il Tehelné Pole, il “campo di mattoni”, lo stadio da 22.500 posti dello Slovan Bratislava e della Nazionale slovacca, un simbolo, forse involontario, di una città che procede verso il futuro con studiata, nobile lentezza, consapevole forse dei danni che la corsa frenetica, a occhi bendati e coscienza soffocata, ha fatto e sta facendo altrove. Non è certo una novità che in un paese dell’ex blocco sovietico ci sia uno stadio all’avanguardia: gli impianti costruiti in Polonia e Ucraina per gli Europei 2012, quindi oltre un decennio fa, raccontano tuttora di uno sviluppo dirompente, visibile anche nella magnificenza di analoghi stadi a Budapest, Bucarest e Tirana e altri meno noti ma altrettanto ben disegnati, come parte di un rinnovamento consapevole dello sport come privilegiato veicolo di immagine. Bratislava e la Slovacchia non sono avanguardia calcistica costante: dal 1993, anno della suddivisione della Cecoslovacchia in Repubblica Ceca e, appunto, Slovacchia, la Nazionale, ora allenata da Francesco Calzona, ha partecipato a una edizione dei Mondiali (2010, batté l’Italia nel girone perdendo poi agli ottavi contro l’Olanda) e due degli Europei (2016, sconfitta dalla Germania, sempre agli ottavi, e 2020, subito fuori), più quella dell’estate prossima, grazie ad alcuni giocatori di alto livello o comunque molto noti come Marek Hamšík, Martin Škrtel, Ondrej Duda, Milan Škriniar, Martin Dúbravka, Norbert Gyömbér, Stanislav Lobotka e Juraj Kucka, che tuttora gioca nello Slovan. Squadra 13 volte campione di Slovacchia e otto volte di Cecoslovacchia, che diede sei giocatori alla Nazionale unita campione continentale 1976 nella famosa finale contro la Germania Ovest.

