Dopo lo share di Rai2, il vero miracolo di Sinner è farci credere allo sport

L’entusiasmo nazionale è alle stelle – o almeno quasi, c’è come si suol dire per le belle promesse ancora un margine di crescita – ma comunque già così è puntato molto più in alto dei deprimenti giochi di luce con dj set stile balera del Kentucky tra un gioco e l’altro. L’entusiasmo è alle stelle, e ci capita così di rado per qualcosa che sia “nazionale”, nel senso “di tutti”, che siamo andati a cercare il paragone di quando, dove e perché era avvenuto qualcosa di simile in passato: entusiasmo per un eroe solitario, per un giovane eroe. Era stato per i ventidue anni a valanga di Alberto Tomba, quando con lui l’edonismo reaganiano italiano scoprì lo sci; i ventidue anni di Valentino Rossi, il Dottore infinito del Motomondiale, unico sport davvero nazionale, a giudicare dalla nidiata di campioni che Vale si è lasciato dietro. E adesso sono i ventidue di Jannik Sinner, in cima all’Apt e deciso a salire ancora, e con un’impresa tanto entusiasmante – battere Djokovic di tie-break, nervi e classe – da aver già compiuto un miracolo di quelli impossibili persino a santa Rita: risollevare l’audience di Raidue.

