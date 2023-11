Perché al Mondiale per Club l'Inter ci sarà

Al momento sono tredici le squadre certe di partecipare, tra cui Chelsea, Real Madrid e Manchester City. Con la qualificazione agli ottavi di Champions, anche i nerazzurri sono quasi sicuri di strappare il pass per gli Stati Uniti, per un torneo che vale oltre 2 miliardi

Il nuovo Mondiale per Club extralarge inizia a prendere forma. Il torneo quadriennale a 32 squadre, voluto dalla Fifa di Infantino rispetto alla odierna versione annuale da sette club, si disputerà per la prima volta negli Usa nel 2025, ma intanto continuano ad aggiungersi le squadre che hanno già strappato il pass per la qualificazione.