“Paro tutto, tranne il dolore”. Intervista a Giovanni Galli

Ho cominciato a giocare a pallone tra i palazzoni delle case popolari di Pisa. C’era persino uno spazio verde. Poi, quando avevo 12 anni, decidemmo tutti insieme di iscriverci all’Uisp per provare l’ebbrezza di un campionato vero. La squadra aveva un nome, che di calcistico aveva poco. Si chiamava ‘Pubblica assistenza’. Io non dovevo fare il portiere. Avevo sempre giocato all’attacco. Il cambio di ruolo fu la conseguenza di una pura fatalità. Mancava il portiere designato e io mi ritrovai, fra i pali, a cercare di mantenere inviolata la stessa porta che ero abituato a perforare. Da quel momento in poi, ho fatto solo quello”. La vita di Giovanni Galli da Pisa, uno dei più grandi portieri italiani di sempre, è rimasta sospesa fra la gioia, l’orgoglio e il dolore. È come se avesse vissuto tante vite fra sé inconciliabili, messe insieme in una sola. Quella di Giovanni Galli è la storia di un uomo forte e sensibile, che di mestiere ha fatto il portiere. E che anche nella vita ha provato a parare tutto, sino a quando e dove ha potuto.

“Oggi gli spazi verdi fra i palazzoni sono spariti. Anche perché a farla da padrone è stato il proibizionismo. Non si può giocare da nessuna parte. Dicono che sia troppo pericoloso. Oggi vanno di moda le scuole calcio che, più che un allevamento di campioni, sono un luogo sicuro dove parcheggiare i propri figli. Oggi si comincia a sei anni. Noi di anni ne avevamo dodici e la nostra carriera, chi più e chi meno, l’abbiamo fatta. Noi avevamo solo il calcio. Ora passano più tempo con i social e la Playstation che con il pallone. È tutto un altro mondo. Si è perso il gusto della comunità di amici. Oggi si è, in qualche modo, più soli”.

