In onore di sir Bobby Charlton sta tornando lo United

Doveva andarsene Sir Bobby Charlton, cheers all’anima sua, perché il Manchester United smettesse di essere una squadra di mediocri mammolette e tornasse a vincere in Champions League. Certo, i Red Devils hanno battuto il Copenaghen, non il Real Madrid, e lo hanno fatto faticosamente e rischiando di perdere. Ma il modo in cui la vittoria è arrivata, dopo il ricordo del più grande giocatore dello United, forse anche lui stremato dall’insipienza della squadra della sua vita, vale più di un 4-0. Lo so, lo hanno già sottolineato in molti, ma questa rubrica esce di sabato e quindi non rompetemi le palle: il gol di Maguire, da troppo tempo una disgrazia in difesa, e il rigore parato al 97esimo da Onana, ormai additato come colpevole di tutto, anche dell’incidente aereo di Monaco, sono un segnale del fatto che forse qualcosa può finalmente cambiare.

