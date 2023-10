Tra sport e fisco. Qual è davvero l'impatto del decreto crescita sui conti delle squadre e dello stato?

Continua la battaglia sui vantaggi fiscali legati al cosiddetto Decreto Crescita per il mondo del calcio e dello sport professionistico in generale. La norma, che porta i calciatori e i tesserati che provengono dall’estero a versare la metà dell’Irpef, è oggetto di un tira e molla politico con effetti potenzialmente rilevanti per le società italiane. “Sul caso del rientro dei cervelli, sui calciatori una riflessione andrebbe fatta perché non c’è solo il vantaggio per i grandi campioni, ma l’effetto distruttivo per il vivaio di calciatori italiani che trovano una concorrenza impropria”, le parole del ministero dell’Economica Giancarlo Giorgetti.

