Vincenzo Italiano. Un allenatore vero

Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero. Sono un italiano, un Italiano (maiuscolo) vero. Ancora non mi capacito di un fatto: perché nessuno ha mai cantato Cutugno allo stadio di Firenze? Misteri. Perché a Italiano, l’allenatore della Fiorentina, un coro del genere sarebbe calzato a pennello. Cutugno e Italiano si assomigliano (acrobazia). Stessa voce roca, stessa inclinazione alla risposta vagamente rissosa, stessa caparbietà nel difendere un’idea. Cutugno si ribellava ai critici di professione e piaceva al popolo, mentre a Firenze, popolo e critici sono la stessa cosa. Quindi Italiano, da una parte calcia un pallone in curva come una specie di vaffa metaforico e dall’altra bisticcia con la tribuna che gli sta dietro, da cui si sollevano complimenti (si fa per dire) in rima baciata.

