Il calcio sa anche amare: il farewell tour pieno d'amore di Sven Goran Eriksson

La manifestazione di stima del mondo del calcio per Eriksson: un grande dello sport che gioca la partita decisiva contro la malattia

Sven Goran Eriksson ha la sciarpa della Sampdoria al collo. Ti immagini silenzio, stupore, uno stadio con il fiato sospeso, dura un secondo pieno. Poi quel fiato è tutto fuori, si canta, applaude, sorride, omaggia. Eriksson è a Marassi, ventisette anni prima era su quella panchina e allenava la squadra che ora ha creato un corridoio per farlo sfilare: Roberto Mancini lo scorta, gli altri, facce che in campo abbiamo visto milioni di volte, sono lì con la mano tesa per salutare e composta felicità. La gente è intorno, tanta, intona cori d’amore, Eriksson si inchina.

Il sorriso, il suo sorriso: cercate il video e guardate il sorriso, mentre i bordi del campo si colorano di fumogeni. Poi l’espressione che cambia, la commozione. Si può anche piangere, dicendo che la colpa è proprio dei fumogeni, di quell’odore acre che entra nelle narici, di quel grigio che oscura la vista.