Sainz trova la sua oasi a Singapore. La Ferrari torna a vincere dopo 434 giorni

La traversata del deserto è stata lunga 434 giorni. Carlos Sainz ha trovato la sua oasi di meritata gloria nella umida notte di Singapore. 434 lune sono passate dal successo in Austria di Leclerc nel luglio 2022, ultima vittoria Ferrari prima di Singapore. Giorni di illusioni e amarezze, settimane di speranza quasi sempre frustrate dalla superiorità altrui in gara. Ma questa volta no, la Ferrari vince con Sainz dopo aver preso la pole e difeso la prima posizione con un’intelligenza senza eguali.