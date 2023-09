La Polonia annichilisce l'Italia. Per gli azzurri è argento europeo

La nazionale di De Giorgi mai davvero in partita. Ma il gruppo e solido e la prospettiva obbligata è quella dei giochi di Parigi: l'oro olimpico è l'obiettivo assoluto, mai centrato, ma non impossibile

Quelli che vincono la medaglia d’argento li riconosci sempre dalla faccia. Sono gli unici che non ridono. Sul podio dell’Europeo gli azzurri di Fefè De Giorgi si posizionano uno accanto all’altro come da copione e danno la mano al Presidente Sergio Mattarella, grande appassionato di pallavolo, che li è venuti personalmente a vedere. Come fece con la partita inaugurale del Mondiale 2018 al Foro Italico. Ma sarà l’unico sorriso che rilasceranno. Perché tra chi ha vinto la partita più importante (la Polonia, con un 3-0 netto) e chi si è conquistato l’ultimo gradino del podio (la Slovenia, battendo la Francia campione olimpica), tu sei l’unico che ha perso.