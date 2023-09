Il derby di Milano cambia faccia per lo scudetto

Il primo assaggio di derby ce l’ha dato, elettrico come suo solito, Davide Frattesi: due sobbalzi improvvisi durante Italia-Ucraina, sfida che aveva il sapore acre del dentro o fuori dopo l’indigesto pareggio di Skopje. Non ha soltanto regalato a Luciano Spalletti la prima vittoria del suo ciclo azzurro, ma anche ricordato a tutti che il campionato riprende da dove aveva finito: da Inter e Milan appaiate in testa alla classifica e ora chiamate a un derby che arriva molto presto sulla tabella di marcia, pronto a scuotere il torpore di un sabato di metà settembre che invece avrebbe richiesto tempi lenti da fine dell’estate, da passeggiata in compagnia, da aperitivo sui Navigli.

