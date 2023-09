Stadi sempre più pieni in Serie A, anche grazie all'aumento del numero di abbonati

La Serie A riparte con gli stadi pieni e la spinta degli abbonati sugli spalti. Nelle prime due giornate infatti la media spettatori si è confermata su valori record, anche perché le tessere staccate dai club è in aumento rispetto alla passata stagione. Si va dai 43.500 abbonati dell’Inter ai 41.500 del Milan passando per i 40mila della Roma fino agli oltre 27mila abbonamenti del Genoa, quota da primato storico per i rossoblu nella stagione del ritorno nel massimo campionato. Al momento, in attesa degli ultimi dati definitivi, la media è di circa 18.700 abbonati a squadra, in aumento di circa il 15 per cento rispetto alla stagione 2022/23, con miglioramenti in particolare finora per Napoli (+86 per cento sulla spinta dello scudetto vinto), Salernitana (+35) e Bologna (+15). E numeri che possono essere ancora migliorati, considerando che diverse società non hanno ancora chiuso la vendita delle tessere per la nuova stagione.

