Disperato esotico stop. Il ritorno di Sergio Ramos a Siviglia è pura necessità

Dietro la parabola del figliol prodigo tanto lieta ai romantici (il campione che rifiuta i petroldollari in nome del club che lo lanciò) c’è l’unico sentimento che la Saudi League ancora non riesce a comprare: la rivalsa, quando il resto del calcio ti dà già per bollito

Sembra idillio a prima vista. Sergio Ramos di ritorno al Siviglia, dopo diciott’anni, mentre il resto del calcio sverna in Arabia e i petroldollari annientano la nostalgia tanto cara ai puristi. Sembra anche redenzione. Sergio Ramos l’antipatico perché ha vinto tutto, il cattivo perché ha legnato tanto – 28 trofei e stesse espulsioni in carriera –, che in odor di ritiro si scioglie nel glossario del buon samaritano – “casa, famiglia, debito, perdono”. E che ai 50 milioni di euro messi sul piatto dall’Al-Ittihad per due stagioni, appunto, ne ha preferito uno solo fino al prossimo giugno. Dunque c’è ancora chi dice no, o chi dice ancora un giro? Finora il supermercato della Saudi League ha messo in mostra due prototipi: il calciatore più o meno giovane conquistato da incentivi irresistibili e il fuoriclasse sul viale del tramonto – venerato da cifre ancor più da capogiro – che in Europa non aveva più nulla da dimostrare. Karim Benzema ci è finito sul serio, all’Al-Ittihad, forte di un recente Pallone d’Oro. Neymar è tuttora il faro del Brasile. Cristiano Ronaldo ha aperto le acque e indicato le rotte che un settembre fa nessuno credeva possibile.