Come l'Arabia Saudita vuole conquistare il mondo col calcio

Ancora loro: Ronaldo contro Messi, ma questa volta nessun Pallone d’oro o Champions in palio e niente stadi iconici come il Bernabeu o il Camp Nou. Il loro viale del tramonto è nel deserto, costellato da petrodollari e ha come cornice il Re Fahd Stadium di Riad. Con settantamila tifosi arabi ad applaudire CR7, capitano di una selezione saudita, e Messi con il suo Paris Saint-Germain. Nello stesso stadio prima di loro si sono esibiti Real Madrid, Barcellona, Betis e Valencia (Supercoppa di Spagna), Milan e Inter (Supercoppa Italiana). Cinque partite top in una settimana a Riad, quasi una risposta al mese mondiale di Doha. Competizione calcistica ma non più scontri geopolitici. La pace araba passa anche dai due campioni, simboli del calcio moderno, che non si sono mai amati proprio come i loro munifici datori di lavoro: il principe saudita Mohammed bin Salman e l’Emiro qatarino Al Thani.

