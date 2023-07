Quelli che da bambini tifavano per l'Al-Nassr

Orfano di bionda al bancone del pub, ho avuto la momentanea lucidità per accorgermi del fatto che se c’è qualcosa di buono che questa storia dei sauditi che fanno razzia nel calcio europeo ha portato è avere svelato i pensieri di molti cuori, a partire da quelli dei giocatori che si fanno coprire d’oro per dare calci al pallone con i beduini. Avete fatto caso che non siamo più costretti a sentire le solite banali puttanate sulla passione, sulla nuova sfida sportiva, sul progetto “scelto perché ambizioso”? Nessun “da bambino tifavo Al-Nassr”, zero “ho sempre sognato di sfidare l’Al-Shabab nella Coppa UAFA” (si chiama così), né frasi su quanto sarà bello segnare il primo gol sotto la curva dell’Al-Hilal. Quasi tutti i calciatori che stanno andando a ingrossare le file di un campionato meno accattivante del Mondiale femminile ammettono di avere accettato l’offerta soltanto per soldi.

