Messi è anche un messaggio politico

Quando il 14 ottobre del 1962 un aereo spia U2 in volo su Cuba fotografò la costruzione delle basi missilistiche nucleari, Jorge Mas Jr. non era ancora nato. Verrà al mondo nel 1963 a Miami, in Florida, su suolo americano perché suo padre, Jorge Mas Canosa, era scappato ventenne nel 1959, dopo l’instaurazione del regime castrista. Sessant’anni e nove mesi dopo il giorno che aprì la crisi dei missili di Cuba, il 16 luglio 2023, il Lockhart Stadium, colorato di tanto rosa che nemmeno alla partenza di una tappa del Giro, ha accolto Lionel Messi. A bordocampo c’era tutta la dirigenza dell’Inter Miami: David Beckham, fondatore della squadra, sorrideva in completo nero. Appena salito sul palchetto che portava a centrocampo, a causa della pioggia battente, lo Spice Boy ha rischiato di cadere, salvandosi in extremis. Davanti a lui, Jorge Mas Jr. e suo fratello Josè, comproprietari del club, si sono girati e hanno riso della situazione. Erano pronti per la presentazione più iconica nella storia del calcio americano.

