Niente politica, quando si sale in pedana conta solo l'etica sportiva

La sciabolatrice ucraina Olga Kharlan, dopo aver battuto sonoramente l’avversaria russa Anna Smirnova, ai Mondiali di scherma in corso a Milano, ha rifiutato di stringere la mano all’avversaria e per questo è stata squalificata. La scena particolarmente insistita (tre quarti d’ora) da parte della schermitrice russa, che non voleva lasciare la pedana senza ricevere soddisfazione per il mancato saluto (o meglio, pretendendo la squalifica dell’avversaria) è stata sgradevole e altrettanto antisportiva. Del resto non si possono di certo ignorare i sentimenti di Olga Kharlan, che in quella sfida rappresentava il suo paese che da 17 mesi subisce la sanguinosa invasione russa. Ma ovviamente non si possono nemmeno ignorare le regole dello sport, nel bene o nel male sempre considerato una zona franca dalla politica e (talvolta) persino dalle guerre. Il caso Olga vs Anna (Ucraina contro Russia) è uno dei tanti casi in cui sport e politica si intrecciano, oggi come in passato.

