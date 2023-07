“Senza passione non si arriva”. Intervista a Marco Branca

Marco Branca è stato architetto di un’impresa storica. Prima dell’Inter, dopo l’Inter, nessuna squadra italiana ha mai vinto scudetto, Coppa Italia e Champions League nella stessa stagione. Quante storie nella storia, frammenti celati. Branca è geloso del suo passato, certi pezzi di vita rimarranno custoditi per sempre. Come in quella Sampdoria che scrisse trame incantevoli. Pagliuca, Vierchowood, Mancini e Vialli. “Un entusiasta della vita – ci racconta Marco Branca – Luca c’era sempre per chiunque stesse affrontando un periodo di sofferenza. Pronto a dare un aiuto, un abbraccio”. Vialli segnava e non si fermava mai, uno scudetto leggendario. Perché la Serie A è sempre più terra di grandi predatori. Come l’Inter. La sua, nel 1995, viveva un periodo di transizione. Eppure lì, scavalcata la soglia dei 30 anni, Branca toccò l’apice: 17 gol in 24 presenze, a fronte di un modesto settimo posto in classifica. A San Siro sarebbero presto sbarcati Djorkaeff, Zamorano, Simeone, Recoba e Ronaldo il Fenomeno. “Perciò dissi a Moratti che non mi sentivo più all’altezza dell’Inter e che volevo andare in Inghilterra – racconta Branca – Non lo sentii più per un anno e mezzo o due ma, quando nel 2001 smisi di giocare, il presidente mi chiamò per offrirmi la carica di capo osservatore”. È già il momento del ritorno ad Appiano, in giacca e cravatta. Con Massimo Moratti il rapporto è proprio speciale, tra i due c’è una sorta di connessione mentale. “Mi seguiva in ogni passo – sottolinea Branca – Un giorno mi convocò nel suo ufficio: ‘Marco, ti voglio a capo dell’area tecnica, te la senti?’ Col terrore nel cuore, accettai. Sapevo di dover imparare tutto in pochi mesi e di dovermela cavare da solo perché, per via della mia giovane età e del mio nuovo ruolo, stavo simpatico a pochi”. Sicuramente tra questi c’era Moratti, la sua fiducia era totale e il tempo dette ragione all’ex numero uno del club. Nel 2009 l’Inter è campione d’Italia da quattro anni filati. Un percorso di crescita netto, sul campo e nei bilanci. Certo, era un calcio ancora lontano dalle restrizioni del Fair play finanziario. “Se lo avessero introdotto in quella stagione non so se saremmo riusciti a starci dentro – spiega l’ex ds nerazzurro – Sicuramente venivamo da anni di vittorie e trofei e io avevo preso diversi giocatori pagati sotto il loro reale valore, alzandolo notevolmente nei successivi 4-5 anni”. Fu l’estate della cessione di Ibrahimovic al Barcellona per circa 45 milioni di euro più il cartellino di Eto’o. Un’operazione di mercato artistica che agevolò gli arrivi di Lucio, Sneijder, Thiago Motta, Pandev e Milito. Colpi da Triplete. Una lussuria tosta da assorbire nel tempo. Cicli che si spengono, come quello di Branca che tre anni dopo passò il testimone ad Ausilio. “Ho favorito il suo ingresso nel 2010 perché Piero era ormai da tantissimo tempo all’Inter – ricorda il Cigno di Grosseto – Mostrava passione e attenzione per i particolari. Se lavori tanto, hai meno possibilità di sbagliare. Sono felice per lui perché deve essere stato difficile gestire quella transizione”.

