Gli Special Olympics sono un fiore meraviglioso nato dal dramma di Eunice

C’era quella ragazza un po’ esuberante, con sbalzi d’umore e qualche difficoltà nell’apprendimento. Si chiamava Rosemary ed era nata meno di un anno dopo suo fratello John. Uno che, ma questo ha poca importanza, divenne presidente degli Stati Uniti d’America. Perché Rosemary, terzogenita dei nove figli di Joseph e Rose, come John di cognome faceva Kennedy. E questo invece ha molta importanza. L’infermiera aspettò troppo il medico per il parto e questo causò problemi alla sua vita futura. Non grossi problemi, forse solo una lieve disabilità intellettiva. Non per il padre, che scelse di farla lobotomizzare. Allora alcuni medici lo facevano, come fosse una cura per chi aveva la sua condizione. Rosemary aveva 23 anni e le sue capacità intellettive divennero quelle di una bimba di due. Venne mandata alla St. Coletta's School for Exceptional Children di Jefferson, nel Wisconsin, separata per sempre dalla famiglia. Joseph non la rivede mai più, Rose dopo 20 anni. Solo Eunice, sposata Shriver, una delle sue sorelle, ebbe negli ultimi anni di vita dei rapporti con lei. Morì nel 2005 a 86 anni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE