“Ho Meroni sempre nel cuore”. Fabrizio Poletti compie 80 anni

Sono venuto la prima volta in Costa Rica nel 1991 per il progetto di un centro sportivo che non si sarebbe mai realizzato. Ero ospite di Cristiana, che gestiva già da qualche anno un bellissimo villaggio turistico sul Pacifico. L’estate successiva mi trovavo a Cagliari a giocare una partita con gli ex compagni di squadra, quando ricevetti una telefonata dal Deportivo Saprissa che mi voleva offrire un posto di lavoro come direttore sportivo e responsabile del settore giovanile. Da quel momento vivo qui, mi sono risposato con Mariza e provo a tornare in Italia una volta all’anno”.

