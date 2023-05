La prova di forza del cannibale Verstappen al Gp di Miami

Per fortuna Sergio Perez aveva detto dopo aver fatto la pole che senza safety-car Max Verstappen non gli si sarebbe avvicinato. No, eh…? Non solo gli si è avvicinato ma lo ha anche inesorabilmente passato facendo “ciao ciao” dal finestrino. Di safety non si è vista traccia. Il dettaglio non piccolo è che Perez partiva davanti a tutti mentre il campione del mondo era nono. Prova di forza senza eguali per Max, un cannibale stile Pogacar che ha iniziato a recuperare posizioni su posizioni pur partendo dalla quinta fila. La strategia della Red Bull è stata perfetta. Nella sua consueta predizione delle strategie possibili la Pirelli non aveva previsto alcuna ipotesi di partenza con gomma bianca. Complimenti.

