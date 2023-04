Che devono fare Milan, Napoli e Inter per raggiungere le semifinali di Champions League

I rossoneri dovranno provare a non snaturarsi, gli azzurri proveranno ad affidarsi al recupero di Osimhen. Per quel che riguarda la squadra di Inzaghi l'insidia è la pressione per un passaggio del turno che viene vissuto come scontato

L’Italia è a 90 minuti dal riportare una squadra in finale di Champions League, a sei anni dall’ultima volta (Juventus, Cardiff 2017). Fuori da Torino non capita dalla fatale Madrid 2010, anno di Gratia plena interista. A sud di Roma, semplicemente, non è mai accaduto. Se dall’altra parte del tabellone la possibile City-Real Madrid promette un gran clangore di sciabole e la sfida Haaland vs Benzema potrebbe trasformarsi in un confronto termo-nucleare, un altro derby italiano in semifinale sarebbe una seconda benedetta scarica di adrenalina sul nostro calcio sempre con la pressione bassa: e se il Real Madrid farà il suo dovere a Stamford Bridge, per la prima volta nella quasi ottantennale storia della Coppa dei Campioni avremo persino la possibilità di portare in semifinale tre tecnici italiani su quattro.