In Scozia, l'Italia del rugby vive l'ennesimo psicodramma. È ora di un cambio di rotta

Finisce con un doloroso 26- 14 per gli scozzesi, al termine di una gara giocata bene dagli azzurri che tuttavia non hanno saputo sfruttare le occasioni. Come troppe volte è accaduto nelle ultime uscite. La nazionale chiude il torneo con 5 sconfitte, ma in vista della Coppa del mondo non è tutto da buttare, anzi