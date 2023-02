Nicolò Zaniolo, la morale è servita

È il giovane che tutta Roma vorrebbe mettere al rogo. Ma che cos'è il calcio per quelli come lui, solo soldi? Forse il calciatore giallorosso Dovrebbe imparare a dire di sì un po' più spesso

Non si capisce bene la natura di un calciatore. È troppo giovane per dirsi formato, completamente fatto, è diventato troppo ricco in fretta per possedere quel senso dell’appetito che a noi poveri mortali ci perseguita fino all’età della pensione, quando si guarda tutto con bontà per dirla alla Sconcerti, e allora addio desiderio.