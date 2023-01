Così si scoprivano i campioni. Dove sono andati gli osservatori di una volta

Storie, trucchi e segreti: giravano per oratori e campetti a scoprire i futuri calciatori. Li si trovava seduti in tribuna: guardavano, ragionavano e analizzavano in prospettiva. Oggi si fa tutto online. Come cambia un mestiere

Al mattino Vittorio Scantamburlo faceva il bidello in una scuola elementare, nel pomeriggio e nei weekend con la sua Fiat 126 bianca girava i campi del Veneto alla ricerca di giovani calciatori per il Calcio Padova. Nel novembre del 1987 a San Vendemiano, provincia di Treviso, rimane abbagliato da una giocata del tredicenne Alessandro. Sulla sua agenda rossa, di quelle che le banche danno a fine anno ai correntisti, all’interno delle quale si scrive sempre le formazioni delle due squadre in campo, aggiunge a penna tre ics accanto al nome del numero nove Del Piero. Per i criteri di Scantamburlo è il massimo dei voti, oltre non si può andare.