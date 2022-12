Il Natale della Nba, nato in radio e diventato un rito mondiale

Non fidatevi delle apparenze, della retorica e degli spot televisivi, che del resto di retorica vivono: agli americani del significato tradizionale e familiare del Natale e del Giorno del Ringraziamento non frega nulla. Se non fosse così, non avrebbero creato, già quasi un secolo fa, diversivi per rendere meno insopportabile la presenza di parenti e infiltrati vari. Nel football, con le partite del giovedì, appunto, del Ringraziamento, dal 1920 e in maniera continuativa dal 1934. Nel basket professionistico, con l’Nba Christmas Day, nato nel 1947 e dunque giunto ora al 75esimo anniversario, anche se in realtà nel 1998 non vi furono partite in quanto il campionato doveva ancora iniziare a causa della disputa tra proprietari e giocatori. Mentre nel 2011, ancora per via di un lockout, le gare di Natale rappresentarono addirittura la prima giornata della stagione. E attenzione, non si tratta, come accade spesso in America, di un’invenzione a uso e consumo dei media, come invece accadde per la NFL dal 1934, e il medium era la radio: nel caso del basket, solo dal 1967 cominciò la diffusione delle immagini su scala nazionale, grazie ad un accordo tra ABC ed NBA per la sfida californiana tra Los Angeles Lakers e San Diego Rockets, la squadra che poi si trasferì a Houston dove - per via del centro spaziale - il nomignolo ‘Razzi’ sembrò più adatto rispetto alla località di origine, dove pure aveva voluto simboleggiare l’ascesa cittadina e pure l’azienda locale che progettava razzi, non inizialmente per lo spazio ma per trasportare testate nucleari.

