Il calcio è bello perché è colonialista

Il gagliardo, orgoglioso e catenacciaro Marocco di Hakimi e Ziyech sembra essere lì pronto a smentirci. Ma a guardare meglio l’eventuale vittoria – non capita, ma se capita – del 4-1-4-1 del nuovo profeta (anzi matematico) Walid Regragui non sarebbe una smentita: sarebbe l’eccezione che conferma la regola. Messa da parte, per pura noia, la retorica dei paesi arabi e africani uniti e quella del calcio di altri mondi che “finalmente”, “per la prima volta”, arriva a contendere il trofeo più ambito, e al netto di quel che accadrà nelle banlieue e nelle città di mezza Europa, resta l’evidenza innegabile che il calcio d’altri mondi ancora una volta è evaporato. Sparito. Niente Senegal, niente Camerun, sgonfiati i coreani e persino i meticolosi giapponesi, così come gli onesti podisti, li chiamerebbe Brera, di Australia, Canada e Stati Uniti. E adiós anche al fútbol andino e caraibico. Alla fine della corsa, quando il gioco si fa importante, arriva sempre la storica aristocrazia. Quella europea, più a turno uno dei due subcontinenti latinoamericani cui storia e dimensioni hanno permesso di avere una vera vita calcistica.

