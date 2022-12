Carlo Lerner, ecco cosa rappresenta davvero il caso Juve

Non è l’emblema di un sistema marcio ma il simbolo di un capitalismo che sa smascherare le opacità del mercato

In una formidabile, suggestiva e significativa supercazzola pubblicata ieri sul Fatto quotidiano sul caso delle disavventure giudiziarie della Juventus, un giornalista autorevole, Gad Lerner, ha offerto ai propri lettori la peggiore chiave possibile esistente al mondo per provare a orientarsi sul caso Agnelli e sul tentativo della Juventus, non sappiamo quanto riuscito, di supercazzolare la Consob pasticciando con i propri bilanci. Titolo: “Dai guai della Juve all’Ilva. Un calcio al capitalismo”. Svolgimento: il caso Juve è l’esempio perfetto di un sistema capitalistico marcio, putrefatto, malato ed è un tassello di un mosaico più grande, di una serie “di operazioni fallimentari che minano alla radice il nostro sistema economico proprio là dove l’impresa privata avrebbe dovuto svolgere un ruolo da protagonista”.