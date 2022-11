I soliti tic sulla Juventus

L'ipotesi è quella di falso in bilancio e di irregolarità nelle plusvalenze, i rinvii a giudizio ancora non ci sono. Ma la sentenza è già scritta: colpevoli. Di cosa esattamente poi si vedrà. In una sera di fine novembre, mentre in Qatar va in scena il mondiale senza l'Italia, l'Italia del calcio si riprende la scena e riscopre uno dei suoi tic, una grande passione: il calcio e le manette. Che vanno a braccetto e non può che essere così quando c'è di mezzo la Juventus. Garantismo, questo sconosciuto. Sono bastate le dimissioni del presidente Andrea Agnelli e del cda bianconero a far risuonare le campane giustizialiste. Si sono dimessi in seguito alle contestazioni della Procura di Torino e della Consob, è lo stesso comunicato della Juventus a farlo sapere. Il problema, è indubbio, esiste. Ma la stessa nota lascia però intendere, tra le righe del burocratese, che la società non starà a guardare, pronta a difendersi. Al Tar già si fregano le mani, e pure i manettari. Non importa che di tutta questa oscura vicenda, e soprattutto degli ultimi sviluppi, poco o nulla sia già noto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE