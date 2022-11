Tra spese pazze e buchi neri, la Juve di Andrea Agnelli non c'è più. È stata travolta

Il giorno dopo un terremoto si scava ancora tra le macerie sperando di sentire ancora qualche segno di vita. In casa Juventus quei segni arrivano solo da una classifica che lascia ancora delle speranze per il campionato. Tutto il resto è stato travolto, nonostante i nove scudetti, le cinque coppe Italia e le cinque supercoppe messi lì in bacheca accanto al grande rimpianto delle due finali di Champions perse. La Juve di Andrea Agnelli dopo 4576 giorni non c’è più, la sua gestione ha lasciato 19 trofei, ma troppi buchi neri su cui indaga da tempo la Procura torinese.

