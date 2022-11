Juventus e Ferrari, due storie di famiglia che riguardano tutti noi appassionati

La Juve ha cambiato per difendersi, la Ferrari lo ha fatto per attaccare. Dietro le dimissioni (indotte) dell’intero cda bianconero e del team principal della scuderia Mattia Binotto ci sono due necessità differenti. Andrea Agnelli e i suoi uomini si sono dimessi per potersi difendere in tribunale dalle accuse, pesanti e circostanziate, della Procura di Torino. Una mossa inevitabile dopo che anche le società di consulenza e la Consob avevano evidenziato dei problemi nei bilanci finiti sotto inchiesta. Mattia Binotto è stato invece portato a dimettersi dopo quasi 30 anni a Maranello dove era entrato da stagista, perché il presidente Elkann non aveva più fiducia in lui e, volendo andare all’attacco del Mondiale, ha ritenuto necessaria la rivoluzione. Una mossa evitabilissima se guardiamo i risultati dell’ultima stagione, ma inevitabile se pensiamo alla mancanza totale di feeling tra le parti.

