Irma Testa tra Meloni, Egonu e lo scetticismo per la boxe femminile

La campionessa, bronzo olimpico a Tokyo 2020, vola alto già a 24 anni: "Le mie origini sono state un trampolino di lancio, non un ostacolo". E sull'attuale presidente del Consiglio: "mi sento orgogliosa quando una donna tiene testa agli uomini anche in Parlamento"

Il suo soprannome è Butterfly, come la farfalla che volteggiava sul ring con Muhammad Ali: “Pungi come un’ape, vola come una farfalla”. Irma Testa sulle orme del suo illustre predecessore, sa volare alto già a 24 anni. Sul ring di Budva, in Montenegro, si è appena confermata campionessa europea dei piuma (57 kg) battendo in finale la bulgara Svetlana Staneva con una straordinaria prova di superiorità, ma – difficile a credersi – è quando scende dal ring che l’atleta di punta dell’intero movimento pugilistico italiano dà il meglio di sé.