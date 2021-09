La boxe femminile in Italia, dalla Moroni al bronzo della Testa

La prima storica medaglia olimpica della boxe femminile italiana, vinta a Tokyo da Irma Testa, è arrivata a pochi giorni dal ventennale della nascita in Italia della disciplina. Qui il pugilato rosa esiste infatti solo dal 2001, prima ufficialmente non c’era. Quando Irma veniva al mondo a Torre Annunziata nel dicembre 1997, nel nostro Paese alle donne non era permesso di salire su un ring per boxare. Negli anni Novanta qualche pioniera si poteva trovare, atlete che provenivano spesso da altri sport da combattimento e che per fare il pugilato dovevano andare all’estero con licenza straniera. Stefania Bianchini, classe 1970, è stata una campionessa di kickboxing, arrivata poi nel 1999 al titolo europeo WIBF di pugilato ma con tesserino tedesco. La sua coetanea Maria Rosa Tabbuso fa lo stesso percorso, affiliandosi anche lei alla federazione della Germania. Ad inizio del nuovo millennio Maria Moroni va a combattere a Rijeka con licenza croata e negli Stati Uniti con quella americana, grazie ai buoni uffici che negli States ha l’ex campione europeo Luigi Camputaro.

