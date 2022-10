Anvedi Provedel, il portiere arrivato "tardi" che risolve i problemi a Sarri

Da piccolo non lo facevano nemmeno giocare in porta. A Roma è già l’idolo che non ti aspetti. E ha risolto una propensione cronica al gol subito: ora la Lazio non ne prende più

Come spiegava lui il suo primo giorno a Formello, “non c’è un’età o un momento giusto o sbagliato per arrivare”. A volte ci vuole una carriera intera. Poi basta un mese per diventare un mito. I tifosi della Lazio ci avevano visto lungo. Dapprima per slancio di fede, sfoderando il tormentone di fine estate sulle note del ‘Capello’ di Edoardo Vianello: “Che finimondo per quel portiere biondo, si chiama Provedel”. Oggi a ragion veduta. Perché il numero 94, dopo l’ennesimo clean sheet contro l’Atalanta, è entrato nella storia del club. 569 minuti di imbattibilità. Soltanto Luca Marchegiani (745) e Felice Pulici (606) fecero meglio in Serie A. Ed entrambi vinsero lo scudetto.