Il tennis italiano alla ricerca di una nuova “Squadra”

Sarà il documentario di Domenico Procacci, la riscoperta di Santiago 1976, i tweet estivi e i battibecchi scherzosi di Bertolucci e Panatta, sarà che è bello andare a ripescare gli amarcord di una generazione, Loredana Bertè e Renato Zero, la terra rossa in bianco e nero, il tennis in diretta da Pippo Baudo, la dolcissima vita che un tempo i tennisti potevano permettersi, i racconti di una stagione irripetibile raccontata da un gruppo di ex ventenni a cui “piaceva anche giocare a tennis”, ma a tutta Italia è venuta nostalgia della Davis, e la nostalgia sta alimentando le speranze. Il risultato è che, di riflesso, grazie alla memoria riscoperta e a un presente più florido che mai ci sentiamo di nuovo Una Squadra.

