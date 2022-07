Il ritorno di Sinner, che partiva sconfitto e ha sovvertito il suo destino

E’ stato il predestinato, un cognome su cui costruire titoli di giornale, una faccia buona per le copertine, un’intensità di gioco che ricorda Djokovic, risposta al servizio e rovescio. Chissà quanto pesano le aspettative degli altri sulle spalle di un diciottenne, diventato macchina da soldi prima ancora di avere la patente. Gli sponsor però non fanno beneficenza, ripongono fiducia a caro prezzo. E chissà dopo quante sconfitte un fenomeno sospetta di non essere abbastanza fenomeno. “Cercavamo il prossimo numero uno al mondo, sospettavamo fosse Sinner, poi però è arrivato Alcaraz”, questo dicevano i commentatori americani a proposito della next gen. Difficile dar loro torto: nel 2022, 32 vittorie e 4 sconfitte per lo spagnolo, 27 vittorie e 8 sconfitte per l’italiano; in totale quattro titoli a zero. Da una parte un giocatore che pare immune agli infortuni, dall’altra vesciche, Covid, gastroenterite, muscolatura non pervenuta. Fuori dal campo poi, dal team di Alcaraz trapelano solo sorrisi e armonia, Sinner a inizio anno ha divorziato dal suo storico coach e mentore Riccardo Piatti e ci ha messo del tempo prima di ritrovare equilibrio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE