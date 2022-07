Lorenzo Musetti, la forza della diversità

Mi sono chiesto, guardando la partita tra Musetti e Alcaraz, quanto delirio vi fosse nella prestazione dell’italiano. Quanto cieco fosse ogni suo colpo, quanto scomposto, casuale, istintivo e per questo sublime. Sembrava di assistere all’opera di un artista sensoriale, assorbito da uno slancio vitale, operante per sé, come si dice, e non in funzione di qualcosa o qualcuno oltre a lui, in questo caso l’avversario. Il quale, a tratti, assisteva stupito, in certi momenti stupido (senza offesa, solo per rimarcare lo smarrimento), al gioco incongruente del toscano. Quella di Musetti è stata la classica partita che non si spiega, e quando questo accade, siamo spesso di fronte a una mezza rivoluzione. Leggendo tra le scarne pagine biografiche di cui siamo in possesso sulla vita del ragazzo di Carrara, scopriamo ancora una volta una forma di discendenza padre/figlio, nella formazione stilistica di un uomo. Il padre di Musetti era un grande tifoso di Roger Federer, l’ultima scimmia nell’evoluzione della specie del tennista.

